Bruckners Te Deum in der Abteikirche

Es ist monumental und großartig, aber auch zart und innig: das Te Deum des Komponisten Anton Bruckner. Da es so schwer zu singen und zu spielen ist und man außerdem ziemlich viele Musiker und Sänger dafür braucht, wird es allerdings recht selten aufgeführt. Wenn der Dirigent Gerd Schaller das Werk also nun am 1. September um 17 Uhr in der Abteikirche von Kloster Ebrach aufführt, kann man sich auf ein besonderes Ereignis freuen. Neben dem Te Deum steht auch noch Bruckners Messe in d-Moll auf dem Programm. Es singen und spielen der Kühn-Chor und das Radiosymphonieorchester Prag sowie vier Solisten. Weitere Infos gibt es unter www.ebracher-musiksommer.de. red