Bruckners Musik erklingt in der Abteikirche

Es ist monumental und großartig, aber auch zart und innig, laut und heftig, aber auch mystisch und sphärisch: das "Te Deum" des romantischen Komponisten Anton Bruckner. Da es so schwer zu singen und zu spielen ist und man außerdem ziemlich viele Musiker und Sänger dafür braucht, wird es allerdings nur recht selten aufgeführt. Wenn der Dirigent Gerd Schaller das Werk also am 1. September um 17 Uhr in der Abteikirche von Kloster Ebrach aufführt, kann man sich durchaus auf ein besonderes musikalisches Ereignis freuen.

Schon seit mehr als zehn Jahren gilt Schaller als einer der führenden Bruckner-Dirigenten weltweit und machte auch in der Region durch seine beeindruckenden Bruckner-Interpretationen in der akustisch perfekt für diese Musik geeigneten Ebracher Kathedrale immer wieder auf sich aufmerksam.

Bei seinem neuen Projekt geht es darum, bis zum 200. Geburtstag Bruckners dessen sämtliche symphonischen und auch einige der chorsymphonischen Werke aufzuführen und auf CD aufzunehmen. So wird auch das Konzert in Ebrach mitgeschnitten. Neben dem "Te Deum" steht dabei auch Bruckners Messe in d-Moll auf dem Programm - ebenfalls ein Highlight des Repertoires.

Die Aufführung dieser beiden geistlichen Werke im Konzert statt im liturgischen Rahmen dürfte übrigens durchaus im Sinne des Komponisten sein: Hatte Bruckner doch selbst dafür plädiert, beide Stücke sollten eher von Profis und im Konzert gesungen werden, da sie einem Kirchenchor dann doch "zu viele Proben" abverlangen würden. Wo sonst noch im gesamten Chorrepertoire müssen Sopran und Tenor auch zum Beispiel über mehrere Takte das berühmte "hohe c" singen - außer in Bruckners "Te Deum"?

Schaller umgibt sich denn für die Aufführung am 1. September auch mit höchst professionellen und stimm-, beziehungsweise klanggewaltigen Mitstreitern: dem bekannten Kühn-Chor und dem Radiosymphonieorchester Prag sowie vier hervorragenden Solisten.

Weitere Infos und Karten gibt es unter www.ebracher-musiksommer.de, per E-Mail an info@ebracher-musiksommer.de oder Telefon 09552/297. red