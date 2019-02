Bruchstücke und Neuanfänge

In der Veranstaltungsreihe "Bruchstücke" lädt am Freitag, 8. Februar, 19 Uhr, der Hospizverein erneut zu einem spannenden Abend in den Saal des Hospiz- und Palliativzentrums. Unter dem Aspekt, dass ein grundsätzlicher Bestandteil des Lebens der Zyklus von Vergehen und Neuentstehung ist, nähern sich in einer szenischen Lesung mit Musik Schauspieler Stephan Bach (Theater im Gärtnerviertel) und Musiker Jakob Fischer (Ernst von Leben) dem Thema "Bruchstücke".

Bestehendes zerbricht, zerfällt und aus den Trümmern, den Bruchstücken, entsteht Neues. Für uns Menschen, in unserer Sehnsucht nach Bestand und Sicherheit, ist das oft schwer zu (er)tragen. Doch: "Die Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas Neuem." So tröstend formulierte es Philosoph und Theologe Meister Eckhart (1260 - 1328). Bach und Fischer erkunden mit ihrem Programm, einem Gewebe aus Musik und literarischen Versatzstücken, das Spannungsfeld zwischen Verlust und Neubeginn. Auch die Kunstobjekte "Bruchstücke" werden ausgestellt. Kartenreservierung erbeten unter der Rufnummer 0951/955070. red