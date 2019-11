Broudwerschd, Bier und Musig

Die traditionelle Veranstaltung "BBB - Broudwerschd, Bier und Blousmusig" der Kulmbocher Stollmusikanten findet am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, jeweils ab 19.30 Uhr in der Gaststätte im Katzbachtal statt. Als Gast ist in diesem Jahr die Musikgruppe "Fuchsdeifelswild" aus dem Fichtelgebirge dabei. Foto: privat