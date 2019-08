Brotzeit, Bier und Politik in Heiligenstadt

"Brotzeit, Bier und Politik" - unter diesem Motto tourt der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD, Bamberg/Forchheim) durch die Gasthäuser und Keller der Region. Am Donnerstag, 29. August, berichtet der Abgeordnete in ungezwungener Atmosphäre über aktuelle Entwicklungen in der Bundespolitik. Andreas Schwarz, Jonas Merzbacher und Stefan Reichold freuen sich auf den Austausch, auch zu allen Heiligenstadter Themen, bei fränkischer Gemütlichkeit. Beginn ist um 18 Uhr, bei schönem Wetter in Heiligenstadt unter den Linden, bei schlechtem Wetter im Gasthaus Aichinger. red