"Brotzeit, Bier & Politik" - unter diesem Motto tourt SPD-MdB Andreas Schwarz durch die Gasthäuser der Region. Am morgigen Dienstag möchte Schwarz wieder in ungezwungener Atmosphäre mit Bürgern ins Gespräch kommen - diesmal gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Umweltministerium, Florian Pronold. Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Recycling- und Abfallwirtschaft - was unternimmt der Bund, was kann die Kommune tun? Darüber und mehr wollen sie mit Interessierten sprechen. Ab 19 Uhr, Brauerei-Gasthof Höhn. red