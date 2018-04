Brotverkauf hilft Kindern im Senegal

Der Erlös der Soli-Brot-Aktion der Höchstadter Schulen ist heuer für die Unterstützung der Elementary School in Keure Moussa im Senegal bestimmt. Sie ist Bestandteil der Senegal-Hilfe der Ritter-von-Spix-Schule.

Die jährlichen Gemeinschaftsaktionen der Höchstadter Schulen und der Pfarrei St. Georg sind mittlerweile zu einer guten Tradition geworden. In jedem Jahr ist eine andere Höchstadter Schule hauptverantwortlich für die Durchführung der Aktion. Damit helfen die Schüler in bedürftigen Ländern, vorwiegend in Afrika, den Hunger zu lindern und bessere Voraussetzungen für Bildung und Erziehung zu schaffen.



Ein Euro Spende pro Brot

"Soli-Brot tut gut und schmeckt gut" - dieses Bekenntnis steht im Zentrum einer Schautafel in der Aula der Höchstadter Realschule, an der am Dienstagmorgen die runden Brotlaibe, die die Traditions-Bäckerei Burkhardt aus Pommersfelden gebacken hat, durch die Schüler in den verschiedenen Klassen verteilt wurden. Organisiert worden ist die diesjährige Aktion in der Realschule durch die beiden Religionslehrerinnen Anna Sperber (evang.) und Natalie Hausner (kath.). Die Aktionsspende für ein Ein-Pfund-Mischbrot beträgt zwei Euro. Einen Euro davon bekommt die Bäckerei Burkhardt und der andere Euro ist die Spende für den guten Zweck. Selbstverständlich kann auch mehr Geld gespendet werden, und die Lehrer der Schulen, die Eltern und deren Freunde und Bekannte sind in die Aktion eingeschlossen. Die Klasse mit den meisten gekauften Broten an der Realschule ist die Klasse 6a. Die Kinder dieser Klasse haben 132 Brote gekauft.