Brotverkauf hilft Kind im Senegal

Schon seit 1997 organisiert der Kindergarten Sankt Laurentius Oberschleichach keinen traditionellen Martinszug mehr, sondern die Erzieherinnen nähern sich mit den Kindern auf anderen Wegen dem Thema Nächstenliebe, wie es von Sankt Martin verkörpert wird. "Jedes Jahr finden wir einen anderen sozialen Bezug, der die Erfahrung des Teilens für die Kinder begreifbar macht", betont die Leiterin Kerstin Gehring-Grecksch. In diesem Jahr gibt es eine Brotbackaktion.

Die Kinder laden die Menschen in Ober-, Unter-, Neuschleichach und in Fatschenbrunn ein, ihr Brot zu kaufen, um mit dem Erlös das Patenkind des Kindergartens in Afrika zu unterstützen. Die Patenschaft pflegen die Kindergartenkinder seit Jahren und ermöglichen mit 95 Euro jährlich einem Mädchen in Palam Roog im Senegal den Schulbesuch.

Der Brotverkauf findet am 6. und 7. November sowie am 11. November zwischen 11.45 und 15.30 Uhr im Kindergarten in Oberschleichach statt. Eltern und Gönner können in dieser Zeit am Kaufladen der Kinder im "Sonnenzimmer" einkaufen gehen. Außerdem begeben sich die Kinder am Martinstag zwischen 10.15 und 11.45 Uhr auf eine Verkaufswanderung durch Oberschleichach.

Bei dem Brot handelt es sich um ein Weizenmischbrot von 220 Gramm, das 1,80 Euro kostet. Vorbestellungen werden gerne unter der Rufnummer 09529/505 angenommen. sw