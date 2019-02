Brot und Schmalzgebäck

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) bietet im Februar in Zeil zwei Kochkurse mit der Kreisbäuerin Cäcilie Werner an. Den Auftakt bildet am Samstag, 16. Februar, von 9 bis 12 Uhr der Kurs "Schmalzgebäck" und am Freitag, 22. Februar, um 18 Uhr heißt es: "Brot und herzhaftes Gebäck schnell selbst gemacht im eigenen Backofen". Beide Kurse, zu denen auch Nichtmitglieder willkommen sind, finden in der Zeiler Volksschule statt. Anmeldung und nähere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes in Hofheim (Constanze Bayer, Telefonnummer 09523/95400). red