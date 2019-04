Brot und Eier für die Osternacht

Die Frauen und Männer der kirchlichen Gremien und der Pfarrei Mainroth, die in den vergangenen Jahren Eier und Brot für die Osternacht gespendet haben, werden gebeten, ihre Gaben für die Osternacht dieses Jahr wieder am Karsamstag bis 14 Uhr im kleinen Jugendhaus abzugeben. Die Osternachtliturgie beginnt in Mainroth um 21 Uhr. Am Ostermontag, 22. April, findet um 11 Uhr der Familiengottesdienst statt. red