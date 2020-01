Brot, Nudeln und ein Modemarkt

Der Bayerische Bauernverband im Landkreis Haßberge weist auf seine nächsten Veranstaltungen für die Mitglieder hin. So führt am Dienstag, 14. Januar, eine Tagesfahrt zum Modemarkt Adler, während der auch eine Schifffahrt geplant ist.

Im Anschluss an den Markt steht der Besuch des Ceylon-Teehaus & Gewürzhaus in Mömlingen an. An dieser Veranstaltung können auch interessierte Nichtmitglieder teilnehmen. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Hofheim an der Geschäftsstelle. Weitere Zustiege sind nach Absprache möglich.

Bereits am Mittwoch, 11. Januar, lädt der BBV zum Kochkurs "Nudeln - selbst gemacht" ein. Ab 9.30 Uhr wird in der Volksschule in Zeil unter der Anleitung von Ernährungsfachfrau Petra Grimmer geknetet, geschnitten und ausgestochen.

Einen weiteren Kochkurs bietet der BBV am Freitag, 24. Januar, an. "Brot und herzhaftes Gebäck schnell selbst gemacht im eigenen Backofen" heißt es ab 18.30 Uhr in der Zeiler Volksschule. Referentin ist die Kreisbäuerin Cäcilie Werner.

An allen Veranstaltungen können alle Interessierte, also auch Nichtmitglieder des BBV, teilnehmen. Anmeldung und nähere Informationen zu den drei Terminen gibt es in der in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes bei Constanze Bayer unter der Telefonnummer 09523/9540-0. red