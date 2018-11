Brot hilft, Grundwasser zu schützen

Nun gibt es auch in Oberfranken "Wasserschutzbrot". Der Startschuss dazu ist unlängst in Bamberg gefallen. Wie die Regierung von Oberfranken in einer Pressemitteilung schreibt, verbinde die Initiative "Wasserschutzbrot" Wasserversorger, Landwirte, Müller und Bäcker für den Grundwasserschutz in Oberfranken. Das Prinzip dahinter ist einfach: Landwirte verzichten auf die letzte Stickstoffdüngung ihres Weizens. Dadurch verringert sich das Risiko der Nitrat-Auswaschung in das Grundwasser. Das grundwasserschonend angebaute Getreide wird in den beteiligten Mühlen separat gelagert und getrennt vermahlen. Anschließend gelangt dieses Mehl in der regionalen Vermarktung ausschließlich zu den an diesem Projekt beteiligten, handwerklichen Bäckereien, die daraus das Wasserschutzbrot backen. Da der Wasserschutz-Weizen aufwändiger zu verarbeiten ist, erhalten die Landwirte einen Ausgleich vom örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

Zwei Bamberger Bäcker beteiligt

Das Projekt "Wasserschutzbrot" ist Teil der "Aktion Grundwasserschutz - Sauberes Trinkwasser für Bayern", die 2008 in Oberfranken ins Leben gerufen wurde. Nach erfolgreichen Testphasen für das Projekt "Wasserschutzbrot" seit dem Jahr 2014, bauen aktuell 16 Landwirte in Unterfranken und Oberfranken in fünf Wasserschutzgebieten auf ca. 130 Hektar Wasserschutz-Weizen an. Der Wasserschutz-Weizen wird in drei Mühlen verarbeitet und in 15 Bäckereien zu Brot gebacken. In Oberfranken haben fünf Landwirte aus dem Trinkwassereinzugsgebiet der Stadtwerke Bamberg in diesem Jahr erstmals Wasserschutz-Weizen angebaut. Die Wiesneth Mühle aus Pommersfelden hat diesen zu Mehl vermahlen. Und die Bamberger Bäckereien Seel und Kerling backen ab jetzt das erste oberfränkische Wasserschutzbrot. red