Brot für die Feuerwehr

Vom 1. April bis zum 24. Mai startete die Bäckerei Peter Schmitt aus Bad Kissingen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Margetshöchheim die "Coole Aktion für heiße Helden". In diesem Zeitraum wurden pro verkaufter Rhönkruste in der Filiale in Margetshöchheim jeweils 50 Cent für die örtliche Feuerwehr gesammelt, die jetzt gespendet wurden.

Fast 1000 Brote verkauft

Das beeindruckende Ergebnis: 969 verkaufte Brote und damit ein Spendenbetrag von insgesamt 484,50 Euro. Die Bäckerei Peter Schmitt dankt hiermit allen in und um Margetshöchheim, die sich bei dieser gemeinnützigen Aktion beteiligt haben! Als Dank für die Unterstützung der Kunden rundete die Bäckerei den Betrag auf 500 Euro Spende auf, die in die Kasse der Feuerwehr Margetshöchheim fließen.

Die Spende kommt nun verschiedenen Projekten der Feuerwehr zugute, wie der technischen Weiterentwicklung des Mehrzweckfahrzeugs, Neuanschaffungen von Geräten und der Unterstützung der Jugendfeuerwehr. red