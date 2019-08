Brose wird bei E-Bikes Systemanbieter

Sein Know-how hat das Familienunternehmen Brose auf das E-Bike übertragen. Brose-Ingenieure haben ein neuartiges Antriebssystem für Elektrofahrräder konzipiert. Der Mittelmotor lässt sich vollständig in den Fahrradrahmen integrieren und vermittelt ein natürliches Fahrgefühl. Seit 2015 sind E-Bikes mit Brose-System erhältlich. Die Motoren sind "made in Germany", sie werden im E-Bike-Kompetenzzentrum in Berlin von rund 100 Mitarbeitern entwickelt und produziert. Weltweit vertrauen bereits mehr als 30 Hersteller den Brose E-Bike-Antrieben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim Brose Drive-System lassen sich verschiedene Antriebe, Displays und der Akku flexibel als Einzelkomponenten einsetzen oder individuell kombinieren. Das Ergebnis sind passgenau konfigurierbare E-Bikes für die verschiedensten Anforderungen. Hinzu kommen auch eigene Displays und ein leistungsstarker Akku. Präsentiert wird das Brose Drive-System auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) vom 12. bis 22. September in Frankfurt am Main. Interessierte können sich am Brose-Stand D01/D02 in Halle 4.0 informieren und das System auf einem E-Bike-Parcours testen. red