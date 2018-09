Brose-Sieg über Udine

Die Bundesliga-Basketballer von Brose Bamberg haben ihren Italienaufenthalt mit einem 79:75-Erfolg beendet. Nach Platz 3 beim Turnier in Caorle gewann das Team von Trainer Ainars Bagatskis das Testspiel gegen den Zweitligisten G.S.A. Udine, nachdem es 38 Minuten lang einem Rückstand mit bis zu 13 Punkten hinterherlief. Erst gegen Ende sicherten Tyrese Rice und Arnoldas Kulboka mit Dreiern den Bamberger Sieg. Der Brose-Coach schonte drei Mann: Elias Harris, Maurice Stuckey und Cliff Alexander. Die Bamberger verschliefen die ersten Minuten (5:15). Den Mannen von Ainars Bagatskis war anzumerken, dass die Beine nach zwei Spielen und zwei Trainingseinheiten in vier Tagen schwer waren. Nach zehn Minuten betrug der Rückstand 13 Punkte (17:30). Ein 10:0-Lauf brachte den Gast aus Oberfranken wieder in Schlagdistanz (27:30). Bis zur Pause hielt das Brose-Team den Rückstand bei drei Punkten (39:42).

Die Läufe wechseln sich ab

Udine eröffnete Viertel Nr. 3 mit einem 8:0-Lauf zum 50:41. Brose antwortete ebenfalls mit einem 8:0-Run. Zehn Minuten vor dem Ende stand es 62:53. Die Aufholjagd lief. Vier Minuten vor Schluss besorgte Kulboka per Dreier den Ausgleich, eine Minute später Olinde die erste Brose-Führung (70:68, 37.). Rice und Kulboka sorgten für den 79:75-Endstand. red