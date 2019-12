Brose ehrt seine Jubilare

Für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei Brose wurden 88 Mitarbeiter der oberfränkischen Standorte im Rahmen der Weihnachtsfeier in Coburg geehrt. In Gegenwart von Gesellschaftern, Beirat und Geschäftsführung würdigte das Familienunternehmen den persönlichen Beitrag und die Loyalität der Jubilare in 25 oder 40 Jahren Berufsleben bei Brose.

"Zum Erfolg beigetragen"

Als Zeichen der Anerkennung erhielten die Mitarbeiter bereits an ihrem jeweiligen Jubiläumstag silberne oder goldene Max-Brose-Münzen. "Unsere Jubilare haben über viele Jahrzehnte - manchmal sogar fast ihr ganzes Berufsleben - mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung maßgeblich zum Erfolg von Brose beigetragen. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich. Umso mehr schätzen wir die Verbundenheit und Treue zu unserem Familienunternehmen und sprechen den langjährigen Mitarbeitern unseren Respekt und Dank aus", betonte Frank Hirschmann, Leiter Personal der Brose Gruppe.

Persönliche Glückwünsche

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Michael Stoschek, und der Vorsitzende der Geschäftsführung, Kurt Sauernheimer, gratulierten den Jubilaren persönlich. 70 Beschäftigte sind bereits seit 25 Jahren bei Brose, 18 Mitarbeiter blicken sogar auf 40 Jahre Berufsleben bei dem Automobilzulieferer zurück. Insgesamt leisteten die geehrten Mitarbeiter einer Pressemitteilung zufolge 2470 Arbeitsjahre.

25 Jahre bei Brose in Coburg sind die Mitarbeiter Rene Abendrot, Wolfgang Baum, Oliver Brandl, Peter Brehm, Daniela Cartier, Markus Chilian, Ramona Conrad, Carmen Dellert, Reinhard Dötschel, Rainer Fischer-Seifried, Stefan Herrnbredel, Kerstin Heyer, Kurt Höhn, Jens Kallenberger, Frank Limpert, Marko Looks, Mathias Marten, Timo Möller, Hans-Jürgen Paulitz, Eduard Pfeiffer, Matthias Pischek, Daniela Reischl, Thorsten Retsch, Jahja Rexhepi, Eike Rössler, Sabine Rudolph, Bernhard Schrimpl, Michael Schulz, Michael Seufferth, Jozef Skipor, Elke Steinert, Sergej Übe, Lutz Wünn, Swen Zentgraf, Stefan Zimnik, Zeljko Zivic.

40 Jahre bei Brose in Coburg sind Josef Grundner, Thomas Hofmann, Eva Kocsis, Mario Kreisel, Stephan Reisenweber, Hans-Peter Reuter, Ute Schader-König, Jürgen Siller, Karin Strache, Hado Ürek, Yasar Yakisik. red