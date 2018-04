Broschüre neu aufgelegt

Die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH hat den 2014 erstmals aufgelegten Ratgeber "Energetisches Bauen und Sanieren in Stadt und Landkreis Coburg" überarbeitet und aktualisiert. Die 40 Seiten starke Neuauflage des Ratgebers enthält wieder zahlreiche Fachinformationen sowie regionale Ansprechpartner, Beratungs- und Dienstleistungsangebote rund um die Themen Energie, Klimaschutz, Bauen und Sanieren. Erhältlich ist die kostenfreie Broschüre ab sofort in allen Rathäusern in Stadt und Landkreis Coburg, im Landratsamt sowie auch telefonisch oder per E-Mail bei Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner unter 09561/514-144 oder lisa.guentner@landkreis-coburg.de. red