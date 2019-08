Mit 19 großformatigen Bronzeplastiken ist der Garten am Südhang des Erlanger Burgbergs als einziger Skulpturengarten seiner Art dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet: dem Erlanger Bildhauer Heinrich Kirchner. Bei der Spezialführung "Bronzene Riesen im Burgberggarten - Der Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten" am Sonntag, 11. August, erfahren die Teilnehmer Interessantes zur Bedeutung der Figuren und zur Geschichte des Gartens. Die Führung startet um 15 Uhr am unteren Eingang des Skulpturengartens, nähe Musikinstitut, Rathsberger Straße 1. Tickets zum Preis von acht Euro erhalten Teilnehmer bei der Stadtführerin. red