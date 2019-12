Bronze für 48er Turner im Bezirksfinale

Mit einer Jugendmannschaft starteten die 48er Turner beim Bezirksfinale im Leistungszentrum Hof. Sie vertraten damit nicht nur den TV 1848 Coburg, sondern sie waren auch der einzige Verein aus dem Turngau-Coburg Frankenwald.

Starke Gegner kamen vor allem aus dem Turngau Südoberfranken, der TS Lichtenfels und dem TV Hallstadt, die in den Vorkämpfen einige Punkte mehr erturnt hatten.

Die Jugendmannschaft der 14- bis 17-Jährigen startete mit Jonas Trumpp, Lukas Kestel, Timo Seufferth, Nick Bartulej und Raphael Finzel. Die Riege turnte in olympischer Reihenfolge und begann am Boden. Dabei erturnten sie sich 59,85 Punkte und gingen mit knapp fünf Punkten Rückstand an die nächsten Geräte. Mit dem vierten und stärksten Gerät, dem Sprung, konnten die Coburger den Rückstand von fünf Punkten auf zwei reduzieren, denn sie erhielten starke 64,70 Zähler. Damit war wieder ein Qualifikationsplatz für das Landesfinale in Sichtweite.

Der Barren lief ohne große Fehler. Am Reck, dem letzten Gerät, konnten die Turner des TV Hallstadt knapp bezwungen werden, es reichte aber am Ende nur für einen guten dritten Platz mit 358,75 Punkten und nur 4,1 Punkten Rückstand auf Platz 2.

Einzelwertungen

4. Platz Jonas Trumpp 92,85 Punkte, 9. Timo Seufferth 89,75, 10. Raphael Finzel 89,70, 12. Lukas Kestel 85,70 und 13. Nick Bartulej 83,45. lieb