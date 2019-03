Bronze bei Physikmeisterschaft

Die Physik-Schülerforschungsteams der Uni Bayreuth haben bei der Physikmeisterschaft für Jugendliche am deutschen Physikzentrum in Bad Honnef Gold und Bronze gewonnen. Gold ging dabei an das Bayreuther Physik-Schülerforschungsteam mit Berin Becic, Frederik Gareis (beide vom Frankenwald-Gymnasium in Kronach) und Saskia Drechsler (Glückauf-Gymnasium im sächsischen Dippoldiswalde).

Das zweite Bayreuther Physik-Schülerforschungsteam mit Hannes Näther vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach, Andrey Kharlamov (Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth) und Leonie Steinsdörfer (Augustinus-Gymnasium Weiden) gewann eine Bronzemedaille.

In englischer Sprache

Für den Wettbewerb, der in englischer Sprache durchgeführt wird, hatten sich zuvor 78 physikbegeisterte Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren in 14 Regionalwettbewerben qualifiziert. red