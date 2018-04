Bronze bei der Premiere

Die Forchheimer Tennisspieler Harry Payrleitner und Tim Jaeger sind von ihrem "Ausflug" ins Padel-Tennis überraschend mit dem dritten Platz zurückgekehrt. Beim Turnier der "German Padel Tour" in Nürnberg nahmen der Tennislehrer und der Spieler des SC Uttenreuth dank einer Wildcard in der Hauptkategorie der stärksten acht Herrenteams (K.o.-Modus) teil.

Padel, das in Spanien und Südamerika entstanden und eine Mischung aus Tennis und Squash ist, wird ausschließlich als Doppel betrieben. Ihre Viertelfinalgegner bezwangen Payrleitner und Jaeger, obwohl sich Ältere der beiden beim ersten Punkt die Adduktoren zerrte. "Vorwärts und rückwärts laufen ging noch einigermaßen. Links und rechts braucht man beim Padel ja nicht so häufig. Und Tim ist etwas mehr gelaufen", berichtete der 42-Jährige, der sich mit Jaeger in beiden Sätzen erst im Tiebreak durchsetzte.



Aus gegen spätere Turniersieger

Im Halbfinale traf das Duo auf Turnierleiter und Vorjahressieger Darek Nowicki mit Partner Claudius Panske und hatte klar das Nachsehen.

Im Spiel um Platz 3 fuhren die Forchheimer aber wieder einen Sieg ein und verabschiedeten sich mit der Bronzemedaille sowie 200 Euro Preisgeld von ihrem ersten Wettkampf in der jungen Sportart. rup