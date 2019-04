Bronze bei der Bezirksmeisterschaft: Olaf Pfaller verpasst Qualifikation zur "Bayerischen"

Fünf Kegler aus den Haßbergen nahmen an der Kegel-Bezirksmeisterschaft der Damen und Herren im Sprint teil, die auf der Kegelanlage von SE Röthlein stattfand.

Der Sprintwettbewerb wird mit je zehn Wurf in die Vollen und zehn Wurf auf Abräumen gespielt. In der Qualifikation sind zwei mal 20 Wurf zu spielen. Die besten 16 Kegler bestreiten im K.-o.-System das Achtelfinale. Die jeweiligen Sieger ermitteln über Viertel- und Halbfinale die Endspielpaarung und den Meister, der sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert.

Im Vorlauf qualifizierten sich alle fünf Haßbergler für das Achtelfinale. Wolfgang Vogt (SKC Obertheres) bekam es mit Jonas Schmitt aus Bad Neustadt zu tun. Vogt unterlag klar mit 0:2 Sätzen. Bastian Hopp (Gut Holz Zeil) hatte ebenfalls gegen den Favoriten Ingo Rosemann (Karlstadt) mit 0:2 das Nachsehen. Das gleiche Schicksal ereilte Patrick Löhr (Gut Holz Zeil) gegen René Wagner (Bad Neustadt), auch er verlor 0:2. Philipp Voit (SKC Obertheres) musste gegen Sebastian Beutel (Bad Neustadt) ebenfalls frühzeitig die Segel mit 0:2 streichen. Die Hoffnungen des KV Haßberge-Steigerwald ruhten auf Olaf Pfaller, dem Kapitän von Gut Holz Zeil.

Als Zwölfter im Vorlauf bekam er es mit einem Schwergewicht zu tun. Manuel Büttner aus Bad Neustadt wurde eine Woche zuvor Bezirksmeister der Herren. Nach zwei Sätzen stand es 1:1. Im Sudden Victory behielt Pfaller mit 22 zu 17 Kegel die Oberhand. Im Viertelfinale wartete auf den Zeiler mit Sebastian Beutel der Sieger aus dem Duell mit Philipp Voit. Auch in diesem Duell stand es nach zwei Sätzen 1:1, wieder musste die Entscheidung in der Verlängerung her. Erneut behielt Pfaller mit 20:12 Kegel klar die Oberhand, der Einzug ins Halbfinale war perfekt.

Mit Ingo Rosemann wartete der heimliche Favorit, der bereits Pfallers Mannschaftskollegen Hopp ausgeschaltet hatte. Pfaller kam nicht recht ins Spiel, was bei der Sprintdistanz kaum mehr aufzuholen ist. Pfaller verlor 0:2. Doch der Zeiler Kapitän hatte noch die Chance auf Rang 3: Gegen René Wagner war Pfaller wieder hellwach und machte kurzen Prozess. Mit einem klaren 2:0 sicherte er sich den Bronzeplatz. Zur Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft reichte es jedoch nicht - nur der Erste und Zweite qualifizieren sich. gö