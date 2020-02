Brößler übernimmt Vorsitz

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich hat den bisherigen Richter Leander Brößler mit Wirkung vom 16. Februar zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Bamberg ernannt.

Der in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg geborene Brößler begann seinen Dienst bei der bayerischen Justiz im September 1980 als Assistentanwärter für den mittleren Dienst. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat in Würzburg wurde er ab Januar 1997 als Richter auf Probe am Amtsgericht Aschaffenburg in den höheren Justizdienst berufen. In den Folgejahren war Brößler an der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg tätig, bis er im März 2002 zum Richter am Landgericht Aschaffenburg ernannt wurde.

Ab August 2004 war ihm dort als hauptamtlichem Arbeitsgemeinschaftsleiter für Rechtsreferendare die Ausbildung des juristischen Nachwuchses anvertraut. Diese Aufgabe nahm Leander Brößler zunächst auch noch nach seiner zum Mai 2011 erfolgten Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht wahr. Ab September 2011 war er als Beisitzer und dabei teils als re-gelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden in verschiedenen Zivilsenaten eingesetzt. Neben seiner richterlichen Tätigkeit leitete Brößler von April 2015 bis Oktober 2016 die Justizpressestelle beim Oberlandesgericht.

Brößler wird den Vorsitz des 8. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Bamberg übernehmen, der insbesondere für Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften zuständig ist. red