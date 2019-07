Noch bis 24. August (und nicht wie gestern irrtümlich gemeldet bis 24. Juli) führt der BRK-Kreisverband Bamberg eine Fördermitgliederwerbeaktion in Stadt und Landkreis durch. Die fördernden Mitglieder stellen die tragende Säule der Finanzierung der Arbeit eines Kreisverbandes dar, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbandes. Viele Kreisverbände wären, bei Verringerung dieser Beiträge, nicht mehr in der Lage, ihren vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. red