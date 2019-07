BRK wirbt für Mitglieder

Noch bis einschließlich Mittwoch führt der BRK-Kreisverband Bamberg eine Fördermitgliederwerbeaktion in Stadt und Landkreis durch. Die fördernden Mitglieder stellen die tragende Säule der Finanzierung der Arbeit eines Kreisverbandes dar, heißt es in der Mitteilung. Viele Kreisverbände wären, bei Verringerung dieser Beiträge, nicht mehr in der Lage, ihren vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Nach der Satzung verfolgt das Bayerische Rote Kreuz als Körperschaft des öffentlichen Rechts ausschließlich und unmittelbar mildtätige oder gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Alle Einnahmen dürfen deshalb nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Mit ihrem Beitrag unterstützen die Fördermitglieder die Tätigkeit des Roten Kreuzes in Stadt und Landkreis Bamberg. Sie tragen dazu bei, dass die vielfältigen Aufgaben im Rettungsdienst und vor allem im sozialen und ehrenamtlichen Bereich erfüllt werden können.

Die Mitarbeiter der Werbeaktion führen einen vom BRK-Kreisverband Bamberg ausgestellten Ausweis mit Passbild bei sich. Sie treten in Rot-Kreuz-Bekleidung auf. red