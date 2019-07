BRK werbt für Fördermitglieder

Am Montag, 15. Juli, beginnt das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Forchheim, eine Fördermitgliederwerbung an der Haustür. Im gesamten Landkreis Forchheim wird ein professionelles Werbeteam bei den Bürgern an der Haustür klingeln und über die Rotkreuzarbeit im Landkreis informieren. Im Verlauf des Gespräches wird auch um eine finanzielle Unterstützung der Rotkreuzarbeit in Form einer Fördermitgliedschaft gebeten - die Fördermitgliedschaft ist keine einmalige Spende. Die Beitragshöhe bestimmt das Mitglied selbst. Die Werber dürfen kein Bargeld annehmen. Mit den Mitteln aus diesen Fördermitgliedschaften wird ein großer Teil der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, ihre Ausbildung und ihre Ausrüstung finanziert. red