BRK-Seniorengymnastik sucht aktive Verstärkung - wer macht mit?

Bereits seit vielen Jahrzehnten bietet das Rote Kreuz in Lichtenfels Seniorengymnastik an. Unter der Leitung der qualifizierten und erfahrenen BRK-Übungsleiterin Margarete Kober haben Senioren die Möglichkeit, sich in geselliger Runde regelmäßig sportlich zu betätigen, um Körper und Geist Gutes zu tun. Derzeit sucht die sympathische Gruppe nach Verstärkung und würde sich deshalb über zahlreichen "Nachwuchs" sehr freuen.

Die Teilnehmer erwarten unter anderem ein buntes Programm von altersgerechten körperlichen Übungen wie beispielsweise Wirbelsäulengymnastik und Gleichgewichtsübungen sowie wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen für Zuhause. Die Lichtenfelser BRK-Seniorengymnastik hilft dabei, die körperliche und geistige Fitness zu erhalten und beugt aktiv Unfällen aller Art vor. Jeder kann mitmachen, denn Margarete Kober geht immer auch auf die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Teilnehmer ein. Auch sportliche Einsteiger sowie Rollstuhl- und Rollatorfahrer sind herzlich willkommen.

Nach der sportlichen Betätigung stärkt sich die Gruppe regelmäßig gemeinsam bei Kaffee, Kuchen oder Eis und lässt den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen. Auch Ausflüge und Feierlichkeiten wie beispielsweise die BRK-Faschings- und Weihnachtsfeier stehen auf dem Jahresprogramm der sportlichen Rotkreuz-Gruppe.

Die Teilnahme an der BRK-Seniorengymnastik ist unverbindlich und ohne Mitgliedschaft jederzeit möglich. Alle anfallenden Kosten werden vom Roten Kreuz getragen, die aktiven Teilnehmer leisten lediglich einen geringen Kostenbeitrag von fünf Euro monatlich. Für das Training werden nur Hallenturnschuhe und ein Handtuch benötigt, die umfangreiche und moderne Trainingsausstattung wird vom BRK-Kreisverband Lichtenfels zur Verfügung gestellt.

Die Trainingszeiten

Das Training findet immer dienstags von 14 bis 15 Uhr im Lichtenfelser Rotkreuz-Zentrum, Henry-Dunant-Straße 6 (neben dem Klinikum) statt. Die nächste Gruppenstunde ist am 15. Oktober geplant. Interessierte können sich telefonisch unter 09576/9257540 an Margarete Kober wenden. red