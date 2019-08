BRK-Senioren feiern singend und klatschend den Sommer

Für die BRK-Senioren gibt es immer einen guten Grund zum Feiern. Auch beim Sommerfest - eines der vielen Highlights im prall gefüllten Jahresprogramm - machten diese ihrem Ruf als feierlustiges Völkchen einmal mehr alle Ehre. Gefeiert wird dies alljährlich im BRK-Seniorenhaus Kronach, heuer aufgrund des schönen Wetters im Festzelt im idyllischen Garten der Einrichtung.

"Ich hoffe, dass Ihr alle viel gute Laune mitgebracht hat", wünschte sich Gerti Hümmer, die sich mit ihrem Team erneut viel Arbeit gemacht hatte, um den Besuchern einen vergnüglichen Nachmittag zu bereiten. Die Seniorenbeauftragte freute sich über den wieder einmal sehr guten Zuspruch. Unter den Gästen konnte sie auch die stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Heidi Beyerle sowie Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann willkommen heißen. Ihr besonderer Gruß galt ihrer Vorgängerin im Amt, Ehrenmitglied Rita Wittmann, die die BRK-Senioren bis Ende 2018 - 29 Jahre lang - geleitet und ihnen zu großem Aufschwung verholfen hatte. Hümmer dankte ihren fleißigen Helferinnen Irmgard Brückner, Burgl Hartmann, Angela Schmitt und Uschi Wagner, dem Fahrer Tilo Welz sowie BRK-Mitarbeiterin Johanna Zinner für die Organisation.

Heidi Beyerle freute sich, dass man das Sommerfest dort feiern könne, wo es hingehöre - nämlich in der idyllischen Gartenanlage. Die Gäste sollten dabei all ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen und das schöne Fest genießen. Sie und Gerti Hümmer überreichten den Sängern mit ihrem Leiter Rainer Lohr als Zeichen ihres Dankes jeweils eine Rose, ebenso den Helferinnen in Reihen der BRK-Senioren. Begeistert von der schönen Dekoration und der tollen Atmosphäre zeigte sich Angela Hofmann.

Natürlich gehören zum guten Gelingen eines Fests auch kulinarische Köstlichkeiten und die passende musikalische Umrahmung. Beides traf hundertprozentig zu. Für fröhliche Stimmung sorgten die Sänger Arnold Bittermann und Willi Herold sowie die Sängerinnen Marlene Fischer, Ursula Zinner und Lilli Malcher der BRK-Seniorenband.

Zum Klingen kam ein sommerlicher Blumenstrauß heimatlicher Klänge und musikalischer Perlen - alles unter bewährter Leitung und Mitwirkung von Musikus Rainer Lohr. Der ehrenamtliche Leiter der Band, der für die Koordination und Abstimmung der einzelnen Musikinstrumente beziehungsweise Stimmen verantwortlich zeichnet, führte auch durch das harmonisch abgestimmte Programm. Gemeinsam wurde gesungen und geklatscht. Auch heuer sprachen die strahlenden Gesichter und leuchtenden Augen der Anwesenden Bände, was angesichts des liebevoll vorbereiteten Programms nicht verwunderlich war. hs