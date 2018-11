BRK-Senioren fahren nach Nürnberg

Die BRK-Senioren unternehmen am Dienstag, 4. Dezember, eine Tagesfahrt nach Nürnberg. Dort ist ein Besuch des Christkindlesmarktes sowie der Firma Lebkuchen Schmidt vorgesehen. Beim Abendessen mit Weihnachtssingen in Breitengüßbach wird der Tag gemütlich ausklingen. Die Abfahrtszeiten sind um 8 Uhr am BRK-Kreisverband, um 8.10 Uhr am Café Lenker und um 8.15 Uhr am Kaulanger. Anmeldung und Informationen bei Irmgard Brückner unter Telefon 09261/52641. red