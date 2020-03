BRK-Führung lobt das Sonnefelder Team

Dritter Bürgermeister Friedrich Übelhack beleuchtete bei der Hauptversammlung der BRK-Bereitschaft Sonnefeld das umfangreiche Tätigkeitsfeld der Helfer. Namens der Gemeinde lobte er insbesondere den in Gemeinschaft mit der Feuerwehr organisierten Einsatz der Helfer vor Ort (HvO), der rund um die Uhr praktiziert werde. Die HvO kommen auf mehr als 3000 im Jahr 2019 registrierte Stunden. Eine Neuerung kündigte Übelhack mit dem Hinweis an, vielfache Blutspender nicht mehr bei Gemeinderatssitzungen, sondern beim kommunalen Ehrungsabend (18. April) zu würdigen.

Bereitschaftsleiter Heiko Lech dankte dem Bereitschaftsärzteteam Drs. Hager/Fuchs und freute sich über 58 Mitglie-der, darunter 24 aktive. Damit, so Lech weiter, habe die Sonnefelder Bereitschaft dem allgemeinen Trend des Rückgangs an Aktiven getrotzt.

Bei seit 2019 nur noch vier Blutspendeterminen in der Domänenhalle wurden 448 Konserven abgezapft. Lech wünscht sich, durch geeignete Maßnahmen die Zahl der Erstspender zu erhöhen. 2019 waren es 27. Für Betreuung und Verpflegung der Spender waren laut Lech 328 Stunden zu leisten. Die Statistik weist ferner 637 Stunden für Aus- und Fortbildung sowie 635 für den Sanitätsdienst aus. Für überwiegend vom BRK getragenen Rettungsdienste waren Sonnefelder Helfer 235 Stunden unterwegs.

Bereitschaftsleiter Christoph Brauner listete die Einsatztermine des Jahres 2019 genau auf.

Mit einer Überraschung warteten AMC-Vorsitzender Ralf Pratsch und sein Stellvertreter Roland Werner auf. Sie überreichten der Bereitschaft eine 1000-Euro-Spende. Über die von der Bevölkerung gut angenommenen Altkleidercontainer an fünf Standplätzen im Gemeindegebiet referierte Jochen Malter. Er habe den regelmäßigen Leerungsdienst der unübersehbar leuchtend rot lackierten Blechhäuschen übernommen und lege bei einer Runde zwischen Henneberger Straße, Hummenberg, Dorfberg, Gestungshausen, Neuses am Brand und Wertstoffhof über 20 Kilometer zurück, erzählte er. Wie Lech erläuterte, bleibt der Verkaufserlös für die Textilien 100-prozentig in der Bereitschaft. Der Containerbetrieb sollte keinesfalls als Konkurrenz für die im Rathauskeller betriebene Kleiderkammer des ebenfalls unter dem Dach des BRK wirkenden Marienvereins eingestuft werden.

Nicht nur kontinuierliche Fortbildung und zuverlässige Einsatzbereitschaft, sondern auch Kameradschaftspflege seien Standbeine der BRK-Arbeit, hob Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand hervor. Er dankte den aktiven und passiven Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement. Ein Sonderlob hatte er für die jugendliche Laura Lech parat, deren realistische (Wunden-)Schminkkünste immer wieder auch bei anderen Bereitschaften Interesse fänden.

Einblick in die aufwendige Jugendarbeit gab Norbert Teggle und verband damit den Dank an die Gruppenführerin im Sanitätsdienst, Michaela Lech. Sie kümmert sich in der Bereitschaftsjugend um 24 eifrige Nachwuchshelfer. Klaus Oelzner