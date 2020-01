BRK freut sich über Wachstum und ehrt langjährige Mitglieder

Der BRK-Kreisverband ehrte langjährige Mitglieder, denen Bereitschaftsleiter Max Krüger für ihren unermüdlichen Einsatz dankte. "Man kann das Ehrenamt gar nicht hoch genug einschätzen." Er war auch stolz auf die Zahl 77, denn genau so viele Mitglieder habe die Bereitschaft im Stadtbereich aktuell. "Allein 2019 sind zwölf neu dazu gekommen", freute er sich.

Entgegen dem aktuellen Trend habe der Kreisverband Kronach seine Mitgliederzahl aufstocken können und Ehrenamtsmanager Ralf Schmidt blickte noch einmal auf die Zeiten zurück, als man noch gemeinsam mit der Feuerwehr ausgerückt sei. "Das Rote Kreuz ist kunterbunt", beschrieb er die Strukturen und warb gleichzeitig auch dafür, junge Menschen für das Ehrenamt zu motivieren.

Stellvertretender Bereichsleister Sebastian Töpfer zeigte sich ebenfalls hocherfreut, denn auch dank der Unterstützung aus der Kreisbereitschaft habe man beispielsweise die Bekleidung der Neumitglieder finanziert. "Wir sind auf einem guten Weg," meinte er und sprach insgesamt von 1250 geleisteten Stunden der Mitarbeiter.

Geehrt wurden folgende Mitglieder: 5 Jahre: Christian Hofmann, Ingrid Horneber, Birgit Kestel, Heiko König, Max Krüger, Frank-Jürgen Oehrlein, Resi Rahmling, Elisabeth Richter, Andrea Ruppert und Nina Zwingmann; 10 Jahre: Claudia Fischer, Tina-Christin Rüger, Alexander Schütz, Susanne Ulrich, Marina Zwingmann; 15 Jahre: Dorothea Biesenecker, Daniel Feigel und Gertrud Hümmer; 30 Jahre: Günther Engelhardt und Ursula Vogler; 40 Jahre: Alfred Welscher; 45 Jahre: Hans Popp; 50 Jahre: Betty Meißel; 60 Jahre: Johann Kieweg; 70 Jahre: Ilse Geiger und Ursula Kieweg.

Neben dem Sanitätsdienst und den Blutspendeterminen will das BRK 2020 einen "Übungstag" absolvieren. Hier soll ein Notfall simuliert werden, angefangen vom Notruf bis zur Unterbringung in einer Klinik. Außerdem werden die Mitgliederdaten gerade auf den neuesten Stand gebracht und auch alle Aufzeichnungen sollen digitalisiert werden. Am 9. Mai ist ein Tag der offenen Tür im Dienstleistungszentrum in der Lönstraße geplant. Maria Löffler