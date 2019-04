BRK-Flohmarkt in der Fahrzeughalle

Der beliebte BRK-Flohmarkt findet am Samstag, 6. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der neuen Fahrzeughalle der BRK-Rettungszentrale am Paradiesweg 1 statt. Es gibt jede Menge Schnäppchen, berichtet das BRK. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Wer selbst noch etwas zum Flohmarkt beitragen will, kann seine gut erhaltenen Sachen in der BRK-Rettungszentrale am Paradiesweg 1 am Donnerstag in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr abgeben. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird für die soziale Arbeit des Roten Kreuzes in Stadt und Landkreis Bamberg verwendet. Nähere Informationen unter Telefon 0951/9818913. red