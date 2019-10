Der beliebte BRK-Flohmarkt findet am morgigen Samstag, 12. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in der neuen Fahrzeughalle der BRK-Rettungszentrale am Paradiesweg 1 statt. Es gibt wieder jede Menge Schnäppchen, berichten die Veranstalter: Von Spielsachen für Kinder bis zur Schmuckecke für Erwachsene ist viel geboten. Der gesamte Erlös wird für die Soziale Arbeit des Roten Kreuzes in Stadt und Landkreis Bamberg verwendet. Weitere Infos gibt es unter der Rufnummer 0951/9818913. red