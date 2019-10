Lichtenfels 30.09.2019

BRK-Fahrdienst bringt Senioren zum Weinfest

Der Seniorenclub des BRK-Kreisverbandes lädt alle Senioren am Montag, 7. Oktober, um 14.30 Uhr zum "Weinfest" in das Rettungszentrum in Lichtenfels ein. Der BRK-Fahrdienst wird folgende Haltestellen a...