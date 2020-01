BRK fährt 27 Mal um die Erde

Rund 46 000 Einsätze hat der Kreisverband Erlangen-Höchstadt des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im vergangenen Jahr durchgeführt. Davon waren 9000 Einsätze mit Rettungstransportwagen, darunter 3800 Notfalleinsätze und 5200 Notarzteinsätze, heißt es in der Bilanz des BRK. Im Krankentransport waren 25 000 Einsätze zu verzeichnen. Weiterhin gab es 11 000 nicht verrechnungsfähige Einsätze (Gebietsabsicherungen, Einsatzabsicherungen, Fehlfahrten). Alle 35 Einsatzmittel im Rettungsdienst des Kreisverbands kamen auf eine Fahrleistung von zusammen 1,1 Millionen Kilometer, das entspricht 27 Umrundungen der Erde.

Im Kreisverband sind 198 hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst in Vollzeit und Teilzeit tätig, das entspricht zwei Hundertschaften. Im Jahr 2019 gab es insgesamt 26 Auszubildende zum Notfallsanitäter. Im Bereich Freiwilligendienste unterstützen 13 Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und am Bundesfreiwilligendienst (BFD) die Einsatzkräfte. Fünfhundert ehrenamtliche Mitarbeiter sind auf den verschiedenen Rettungswachen im Kreisverband aktiv.

Neue Rettungswache in Betrieb

Besonders erwähnenswert sei im Rückblick auf das vergangene Jahr die Inbetriebnahme der gemeinsamen Rettungswache von ASB und BRK in Herzogenaurach sowie die ständige Stationierung eines Krankentransportwagens auf der Rettungswache Herzogenaurach, heißt es in der Pressemitteilung des BRK. Außerdem seien die Ergänzungs-Fortbildungen zum Notfallsanitäter für Hauptamtliche abgeschlossen worden, ein neuer Intensiv-transportwagen und ein eigener Ausbildungs-Rettungstransportwagen seien in Betrieb gegangen.

Das BRK führt weitere wichtige Punkte auf wie die abgeschlossene Migration der Einsatzmittel des Rettungsdienstes in den Digitalfunk, die Stationierung des Schwerlast-Reservefahrzeugs des BRK-Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken, einen "Skillsday" und praktischen Einsatz von Medizinstudenten im Wahlfach "Angewandte Rettungsmedizin", die Ausbildung der FSJler und BFDler zum Rettungssanitäter mit Prüfung sowie die Bereitstellung von Zusatzfahrzeugen während der Bergkirchweih, an Silvester, vor Weihnachten und für Sonderfahrdienste. red