BRK braucht Hilfe von Mitgliedern

Unter dem Motto "Gemeinwohl stärken" steht die Mitgliederaktion des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels, die von heute an im Landkreis durchgeführt wird. Das Rote Kreuz hofft einer Mitteilung zufolge, dass sich möglichst viele neue Fördermitglieder der Organisation anschließen und so die gemeinnützige Rotkreuzarbeit in der Region unterstützen. Denn die umfangreiche Ausstattung und Ausbildung der ehrenamtlichen Rotkreuzler in den Bereitschaften, den Wasserwachten, im Jugendrotkreuz und in den Einsatzgruppen des Katastrophenschutzes und Sanitätsdienstes wären ohne ausreichend Fördermitglieder nicht denkbar, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Mitgliederaktion handle es sich nicht um eine Bargeldsammlung. Vielmehr würden ab dem 8. Juli für die kommenden sechs Wochen Beauftragte einer Agentur im Namen des Roten Kreuzes Haushalte im Landkreis Lichtenfels aufsuchen und freundlich um einen Beitritt zur Hilfsorganisation bitten. Die Mitgliedschaft im Roten Kreuz beruhe immer auf freiwilliger Basis und sei jederzeit kündbar. Die Beauftragten seien mit einem Rotkreuzausweis ausgestattet, trügen Dienstkleidung des Roten Kreuzes und würden täglich im Einsatz sein. Da Berufstätige zumeist nur abends anzutreffen seien, bittet das Rote Kreuz um Verständnis dafür, dass es auch zu Abendbesuchen kommen kann. Für Fragen zur Mitgliederaktion und weitere Auskünfte stehen die zuständige BRK-Mitarbeiterin Elke Richter unter Telefon 09571/9590-10 und der Stellvertretende Kreisgeschäftsführer Stephen Bauersachs unter Telefon 09571/9590-16 zur Verfügung. red