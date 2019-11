BRK bittet um Altkleider

Die BRK-Bereitschaft Neudrossenfeld wird am Samstag, 9. November, im gesamten Gemeindegebiet und darüber hinaus eine Altkleidersammlung durchführen. Die Sachen sollten an diesem Tag bis spätestens 8 Uhr am Straßenrand bereitstehen. Folgende Orte werden angefahren: Neudrossenfeld, Dreschenau, Heidelmühle, Wehelitz, Altdrossenfeld, Pechgraben, Hainbühl, Rohr, Aichen, Obergräfenthal, Schwingen, Rothenhügel, Muckenreuth, Fichtelhof, Brücklein, Leuchau, Jöslein, Waldau, Donnersreuth, Dreschen, Gößmannsreuth, Langenstadt, Buch am Sand, Neuenreuth am Main, Hornungsreuth und Unterobsang. red