BRK bietet Kurse an

Das Rote Kreuz bietet mehrere Erste-Hilfe-Grundkurse im Landkreis an. Bei den nachstehenden Terminen sind noch wenige Plätze frei. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich, so bittet der Rot-Kreuz-Kreisverband, online über die Homepage des BRK-Kreisverbandes Haßberge unter www.kvhassberge.brk.de und der Rubrik "Kurse > "Rotkreuzkurs Erste Hilfe" an.

Folgende Termine stehen zur Verfügung: Samstag, 27. April, 8 bis 16 Uhr (BRK-Haus Ebern); Samstag, 27. April, 8 bis 16 Uhr (BRK-Haus Eltmann); Sonntag, 28. April, 8 bis 16 Uhr (BRK-Haus Hofheim); Samstag, 4. Mai, 8 bis 16 Uhr (BRK-Haus Ebern). mw