BRK + ASB= eine Wache

Der Arbeiter-Samariter-Bund und das Bayerische Rote Kreuz arbeiten in Herzogenaurach eng zusammen. Im März zogen die beiden Organisationen in die gemeinsame Rettungswache in der Werner-Heisenberg-Straße. Bei der Einweihung erklärte der Bundestagsabgeordnete Stefan Müller: "So etwas hat es in Bayern noch nicht gegeben und das ist nicht nur ein einzigartiges, sondern auch ein zukunftsweisendes Projekt." Für die neue Rettungswache wurden rund 2,6 Millionen Euro ausgegeben.

Die Zusammenarbeit der beiden Rettungsorganisationen in Herzogenaurach besteht allerdings seit 45 Jahren. mb