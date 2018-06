BRK-Arbeit unterstützen

red



Der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) führt am Samstag, 23. Juni, eine Altkleidersammlung durch. Ehrenamtliche Helfer holen die aussortierten Altkleider frei Haus ab."Wir freuen uns, wenn uns die Bürger ihre Altkleider zur Verfügung stellen", sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger. Schließlich sind die Sammlungen ein wichtiger Beitrag dafür, Not leidenden Mitmenschen zu helfen und auch den BRK-Kreisverband finanziell in seinen vielfältigen sozialen Arbeiten zu unterstützen.Hinter jeder Altkleidersammlung steckt ein hoher logistischer Aufwand, den die Organisatoren bei den Sammlungen im Frühjahr, Sommer und Herbst bewältigen. Nicht nur knapp 200 Helfer von Bereitschaften, Wasserwacht-Ortsverbänden, dem Jugendrotkreuz und den vier Rettungswachen im Landkreis müssen koordiniert werden, auch eine Vielzahl von Transportfahrzeugen gilt es bereitzuhalten. Nur so können die Sammelteams jede Stadt und jedes Dorf in den Haßbergen anfahren und die Altkleidersäcke aufladen.Seit vielen Jahren erfährt das Rote Kreuz dabei Unterstützung von Firmen und Unternehmen aus den Haßbergen, die ihre Fahrzeuge für die Sammlung kostenlos zur Verfügung stellen. Dafür ist Kreisgeschäftsführer Dieter Greger besonders dankbar, denn die Firmeninhaber zeigen damit, dass sie die Arbeit des BRK schätzen und leisten ebenso einen Beitrag für die Mitmenschlichkeit.Die Altkleidersäcke sollen am Samstag ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen, informiert das BRK. Die Sammelteams sind bis in den Mittag hinein unterwegs. Mit den Lkws und Transportern wird die Fracht zu Verladestellen gebracht und auf Sattelzüge verladen. Danach werden sie zu Sortierbetrieben gebracht.Ein Großteil der Kleidung wird vom BRK verkauft. Die Altkleidersammlungen sind ein wichtiger Teil der Mittelbeschaffung für die Hilfsorganisation. Der Erlös kommt der Rotkreuzarbeit vor Ort zugute, die nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.Wer das Rote Kreuz ehrenamtlich bei der Altkleidersammlung unterstützen möchte, wendet sich unter Telefonnummer 09521/9550-228 oder per E-Mail an boellner@kvhassberge.brk.de bei Ingrid Böllner von der Servicestelle Ehrenamt. Jede Helferin und jeder Helfer ist gerne willkommen. "Jede Hand wird gebraucht", sagt Ingrid Böllner. Beginn der Sammlung ist um 8 Uhr.