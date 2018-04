Britta Solcher liest im Café Schubart

Die nächste Lesung der Autorengemeinschaft Schreibsand findet am heutigen Freitag, 6. April, um 16 Uhr im Nebenzimmer des Café Schubart in der Mohrenstraße statt. Britta Solcher liest eigene Texte mit viel Frühlingsgefühlen und einer Prise Urlaubsstimmung. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Wer Lust hat, sich mit eigenen Texten an die Öffentlichkeit zu wagen, kann sich jetzt schon für die Offene Bühne am 4. Mai um 16 Uhr im Café Schubart anmelden, und zwar unter: schreibsand_coburg@yahoo.de. red