Britische Folkband fidelt im Brauereisaal

Am heutigen Freitag wird um 20 Uhr die britische Folkband "Other Roads" im Brauereisaal der Staffelbergbräu in Loffeld ihr jährliches Konzert geben. "Other Roads" ist eine der besten zeitgenössischen Folkbands. Als frühere Begleitband von John Wright sind sie vielen Fans seit Jahren bekannt. Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley nehmen die Ursprünge aus ihren unterschiedlichen Backgrounds in England, Schottland und Afrika als Grundlage für einen aufregenden eigenen Sound. Sie sind talentierte Multi-Instrumentalisten, die besonders Folk-Musik auf Fiddle, Bouzouki, Gitarre und Mandoline und sogar Harmonika mit einer wunderbaren Singstimme verbinden können. Sie stellen eine vielseitige Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Kompositionen vor, die von Balladen zum Träumen bis zu keltischen Fiddle Tunes zum Mitklatschen und Tanzen ein breites musikalisches Spektrum bietet. Zu dieser Tournee bringen sie ihre neue CD "Photographs" mit und freuen sich auf ein Treffen mit alten und neuen Fans. Tickets gibt es unter 09573/9543038 oder info@staffelberg-braeu.de. Foto: p