Brisantes Verfolgerduell in der Kreisliga Kronach

Es geht wieder los in der Fußball-Kreisliga Kronach. Nach einer langen Winterpause steht an diesem Wochenende der erste Spieltag des neuen Jahres auf dem Programm. Dabei kommt es am Samstag zu einem Verfolgerduell zwischen der SpVgg Lettenreuth und dem TSV Weißenbrunn, die den Anschluss an die beiden Spitzenreiter DJK Lichtenfels und TSV Neukenroth nicht verlieren wollen.

Auf das Spitzenduo kommen vermeintlich einfache Aufgaben zu. Die DJK Lichtenfels ist beim abstiegsbedrohten FC Marktgraitz zu Gast, Neukenroth hat das Schlusslicht TSV Steinberg zu Gast.

Der SCW Obermain (5.) genießt am Samstag gegen den FC Stockkheim (12.) ebenso Heimvorteil wie der FC Burgkunstadt (10.) am Sonntag gegen die DJK-SV Neufang. Die Partien des Spieltag schätzt der Lettenreuther Coach Florian Eberth ein.

Samstag, 15 Uhr

TSV Ludwigsstadt (15./16) - ASV Kleintettau (7./27)

"In Ludwigsstadt ist es immer schwer, zu spielen. Ich denke, die Partie wird über den Kampf entschieden und es gibt einen 1:0-Heimsieg."

SCW Obermain (5./31) - FC Stockheim (11./24)

"Weismain hatte vor der Winterpause einen guten Lauf. Diesen können sie zu Hause fortsetzten und gewinnen 3:2."

Samstag, 16 Uhr

SpVgg Lettenreuth (4./32) - TSV Weißenbrunn (3./35)

"Wenn wir weiter vorne dabei sein wollen, müssen wir zu Hause einen Sieg landen. Das wird keine leichte Aufgabe, aber ich tippe auf einen 2:1-Heimsieg."

Sonntag, 15 Uhr

TSF Theisenort (13./22) - SV W'/Neuengrün (10./24)

"Ich erwarte hier ein Duell auf Augenhöhe und tippe deshalb auf ein 2:2-Unentschieden."

FC Lichtenfels II (9./24) - SV Friesen II (8./25)

"Beide Teams könnten mit Verstärkungen aus ihren ersten Mannschaften antreten. Somit sehe ich den FCL einen Tick besser aufgestellt und erwarte einen 2:1-Heimsieg."

FC Marktgraitz (14./19) - DJK Lichtenfels (1./40)

"Der FCM hängt tief im Abstiegskampf und wird es über den Kampf versuchen müssen. Die Erfahrung und Spielstärke der Gäste wird sich aber durchsetzen. Mein Tipp lautet: 0:3."

FC Burgkunstadt (12./24) - DJK-SV Neufang (6./28)

"Die Neufanger hatten in der laufenden Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn alle Mann an Bord sind, sehe ich sie einen Ticken vorne und tippe deshalb auf einen 2:1-Auswärtserfolg."

Sonntag, 16 Uhr

TSV Neukenroth (2./37) - TSV Steinberg (16./11)

"Die spielstarken Neukenrother sind haushoher Favorit. Ich glaube nicht an eine Überraschung, die Begegnung endet mit 4:0."