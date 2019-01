Brisanter Rückrundenstart

Wegen der Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land hatten auch die Frauen des TV Oberwallenstadt eine lange Spielpause. Zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga gastiert der TVO am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenzweiten TS Coburg. Gegen die Coburgerinnen haben die TVOlerinnen noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel zogen sie unglücklich mit 18:19 den Kürzeren. Der Trainer der TVO-Mannschaft, Simon Schröck, will auf jeden Fall "etwas aus Coburg mitnehmen". Das wäre auch nötig, wenn Oberwallenstadt weiter an der Spitze mitspielen möchte.

Personell kann Schröck in der neuen Coburger Angerhalle fast aus dem Vollen schöpfen. Der TVO muss sich auf eine kontergefährliche TS mit guten Rückraumwerferinnen einstellen. gü