Brinkmann geht in Ruhestand

Nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer der Ireks GmbH scheidet Jürgen Brinkmann zum Jahresende aus dem Unternehmen aus und geht in den Ruhestand. Seit 2009 zeichnete Brinkmann für das Beteiligungsmanagement der Ireks-Firmengruppe, das Eisgeschäft der Lumen-Gruppe sowie für die Abteilungen Controlling und IT verantwortlich. In zahlrei-chen nationalen und internationalen Aufsichtsratsmandaten hat er verschiedene Ireks-Tochterfirmen begleitet und maßgeblich voran-gebracht. Zusätzlich zu seinem Verantwortungsbereich übernahm Brinkmann Ende 2015 den internationalen Backzutatenvertrieb der Firmengruppe, über den mehr als 20 Ländergesellschaften und insgesamt 90 Auslandsmärkte betreut werden. Unter seiner Federführung wurde zudem eine neue Abteilung für Vertrags- und Versicherungsmanagement aufgebaut, um den deutlich gestiegenen regulatorischen Anforderungen an die Unternehmensgruppe zu begegnen. red