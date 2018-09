Bringt das Heimspiel dem SKK Gut Holz Zeil die ersten Punkte?

Das Debüt des SKK Gut Holz Zeil verlief auf den ersten Blick hervorragend. In der ersten Bundesligapartie der Vereinsgeschichte stellten die Zeiler unter Beweis, dass sie in der Liga angekommen sind. Nach dem Spiel leuchtete der neuer Vereinsrekord von 3649 Kegeln auf. Das Problem: Gastgeber KSC Hainstadt legte mit 3705 Kegeln eins oben drauf und gewann 5:3.

Am Samstag bestreiten die Zeiler Sportkegler ihr erstes Heimspiel der 2. Bundesliga. Zu Gast ist die Bundesligareserve des SKC Nibelungen Lorsch. Die Südhessen spielten erstmals in der Saison 2012/13 in der 2. Bundesliga. Nach einem zwischenzeitlichen Abstieg kehrten sie 2015 zurück. Ein Aufeinandertreffen beider Teams gab es bisher nicht.

Lediglich die erste Garnitur des SKC machte in der 2. Runde des DKBC-Pokals 2016 Halt in Zeil. In einem knappen Spiel setzte sich damals der Erstligist mit 13 Holz mehr mit 5:3 in Zeil durch und zog damit in die nächste Runde ein. In den abgelaufenen drei Spielzeiten landete der SKC auf den Plätzen 7, 7 und 8. Einer Pressemitteilung vor der Saison zufolge peilt man in dieser Spielzeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an.

Ausrufezeichen gegen den Favorit

Dieser Zielsetzung entsprechend setzte die Bundesligareserve am vergangenen Wochenende das erste Ausrufezeichen, als sie Titelfavorit TSG Kaiserslautern mit dem 5:3-Heimsieg einen Dämpfer versetzte. Dabei zeigten die Hessen eine gute Leistung und werden alles daran setzen, in Zeil nachzulegen.

Das Zeiler Bundesligateam möchte einen Start mit zwei Niederlagen vermeiden. Nach dem Auftritt in Hainstadt, als vier Spieler die 600er-Marke knackten, ist man von der eigenen Stärke überzeugt. Besonders die Heimstärke des Teams um Kapitän Pfaller könnte auch in dieser Saison ausschlaggebend sein.

"Nicht Kanonenfutter der Liga"

"Wir haben in unserer ersten Bundesligapartie auf ganzer Linie überzeugt. Mit 3649 Kegeln haben wir bewiesen, dass wir nicht als Kanonenfutter der Liga herhalten und nun sicher auch von allen Kontrahenten ernst genommen werden. Mit etwas Glück hätten wir sogar beide Punkte entführen können", sagte Bastian Hopp. "Unser Hauptaugenmerk muss darauf liegen, zu Hause die nötigen Punkte einzufahren. Eine realistische Einschätzung der Partie fällt schwer. Ich bin mir aber sicher, dass wir eine reelle Chance haben, die Punkte in Zeil zu behalten, wenn wir unser Potential auf die Bahn bringen."

Spielbeginn auf der Zeiler Sportkegelanlage ist am Samstag um 13 Uhr. gö