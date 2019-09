Als er am Sonntagabend auf der A 73 zum Überholen eines vor ihm fahrenden Nissan seinen Ford beschleunigte, rutschte dem 21-jährigen Fahrer seine Brille von der Nase. Dadurch stark irritiert und in seiner Sehfähigkeit erheblich beeinträchtigt, schätzte er den Abstand zum Vorausfahrenden falsch ein und fuhr in das Heck des Nissan. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.