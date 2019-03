Brille in Therme zerbrochen

Die Brille einer 14-Jährigen wurde am Freitag, 8. März, in der Therme in Bad Kissingen beschädigt. Gegen 21.30 Uhr legte das Mädchen seine Brille im rechten Außenbecken am Beckenrand im Bereich des Bademeisters ab. Als es etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, lag die Brille ohne Brillengläser am gegenüberliegenden Beckenrand. Später wurden die Brillengläser zerbrochen am Beckengrund gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Wenn jemand die Tat beobachtet hat oder sachdienliche Hin-weise geben kann, soll er sich bei der Polizei, Tel.: 0971/ 714 90, melden. pol