Brillanten im Doppelpack

Eine der höchsten Auszeichnungen bei den Schlaraffen ist der Großursippen-Orden mit Brillanten. Dieser wird an Freunde verliehen, die mindestens 15 Jahre Schlaraffe sind und das 90. Lebensjahr begonnen haben. Da das naturbedingt nicht gar so häufig vorkommt, werden die Freunde, die darauf Anspruch haben, durch eine besonders feierliche Verleihung geehrt. Eine solche Feier fand im Schlaraffenreych "An den Quellen" (Bad Kissingen) statt, bei der Ritter Oec (Wilhelm Schüssler) und Ritter Tubadore (Walter Gerlach) aus der Hand des extra für die Verleihung aus Hof angereisten Ehrenritters Allhatschi Gecko (Günter Eckart) die Brillanten zum Großursippen-Orden erhielten. Dazu waren aus den Nachbarreychen 17 Freunde gekommen, die vom Ritter Brillofix (Thomas Lotter) begrüßt wurden. Die Mitglieder der Herrengesellschaft Schlaraffia pflegen Kunst, Freundschaft und Humor. Und so wurde die Feier mit einem gemeinsamen Lied eingeleitet, bevor die Ritter Ortello (Gustav Ortel) und Pro-Saunio (Rainer Wirth) die Laudationes hielten und die Verdienste der zu Ehrenden würdigten. Dann kam die Übergabe der Orden durch Ritter Allhatschi Gecko. Die Herrengesellschaft Schlaraffia sucht neue Mitglieder. Infos gibt es bei Hans-Peter Kreutzberg, Tel. 0971/785 13 66. red