Briefzentrum hat jetzt Hochbetrieb

Mit dem wenig festlichen Wort "Starkverkehr" bezeichnet die Deutsche Post die Phase vor den Weihnachtsfeiertagen, an denen im Briefzentrum Bayreuth Ausnahmezustand herrscht. Dass das Paketaufkommen vor dem Fest enorm steigt, weiß jeder, doch auch der Briefverkehr legt eben deutlich zu. Die Zahl der bearbeiteten Briefe liegt in den 82 Briefzentren unterm Jahr zwischen 450 000 und über vier Millionen täglich. Die klassische Briefmenge verdoppelt sich in der Vorweihnachtszeit nahezu.

Samstag letzte Chance

Damit die Weihnachtspost rechtzeitig vor Heiligabend ihre Empfänger erreicht, müssen innerdeutsche Karten und Briefe spätestens am 21. Dezember vor der letzten Briefkastenleerung eingeworfen werden. Briefpost in andere europäische Länder sollte spätestens am 16. Dezember - in die USA am 11. Dezember - im Briefkasten gelandet sein, teilt die deutsche Post mit. red